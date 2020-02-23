Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Памятная церемония по традиции проводится 23 февраля в День защитника Отечества.
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Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Памятная церемония по традиции проводится 23 февраля День защитника Отечества.
Во время мероприятия военнослужащие Президентского полка установили рядом с памятником венок с лентой-триколором. Российский лидер поправил на венке ленту и какое-то время постоял рядом с мемориалом, почтив память соотечественников, которые погибли, защищая Родину.
На церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата также присутствовали премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Валентина Матвиенко и Николай Патрушев. Цветы к памятнику возложили члены кабмина, представители ветеранских объединений и другие государственные и политические деятели.
В конце церемонии военнослужащие Президентского полка прошли маршем под звуки военного оркестра.
Могила Неизвестного Солдата — мемориальный архитектурный ансамбль, расположенный у стен Московского Кремля в Александровском саду. Памятник был сооружен в 1967 году. В 2009-м ему присвоили статус Общенационального мемориала воинской славы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин возложил цветы к памятнику Собчаку в Петербурге.
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