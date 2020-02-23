Необычная свадьба состоялась в городе Волхове Ленинградской области. В красивую дату 20.02.2020 здесь обручились 95-летний жених и 77-летняя невеста. 5-tv.ru публикует видео с церемонии их бракосочетания.

В администрации Волховского муниципального района рассказали, что заявление в ЗАГС подали Яков Александрович и Капитолина Тарасовна. Они познакомились в Совете ветеранов.

«Я согласен и готов»;

«Готова», — по очереди ответили Яков Александрович и Капитолина Тарасовна на вопрос сотрудницы ЗАГСа, готовы ли они быть терпимыми и искренними, заботиться друг о друге, проявлять уважение и нести ответственность за любимого человека.

После этого регистратор объявила их мужем и женой, попросив поздравить друг друга с бракосочетанием.

«Поворачивайся и начинай целовать!» — с улыбкой обратилась Капитолина Тарасовна к мужу, после чего они трижды поцеловали друг друга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 20 февраля ЗАГСам пришлось работать до позднего вечера. Множество россиян решили сыграть свадьбу в красивую дату 20.02.2020.