«Начинай целовать!» — 95-летний жених и 77-летняя невеста обручились в Ленобласти

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Игорь Рязов
Эксклюзив 68

Пара поженилась в красивую дату — 20.02.2020.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Bahnmueller; 5-tv.ru

Необычная свадьба состоялась в городе Волхове Ленинградской области. В красивую дату 20.02.2020 здесь обручились 95-летний жених и 77-летняя невеста. 5-tv.ru публикует видео с церемонии их бракосочетания.

В администрации Волховского муниципального района рассказали, что заявление в ЗАГС подали Яков Александрович и Капитолина Тарасовна. Они познакомились в Совете ветеранов.

«Я согласен и готов»;

«Готова», — по очереди ответили Яков Александрович и Капитолина Тарасовна на вопрос сотрудницы ЗАГСа, готовы ли они быть терпимыми и искренними, заботиться друг о друге, проявлять уважение и нести ответственность за любимого человека.

После этого регистратор объявила их мужем и женой, попросив поздравить друг друга с бракосочетанием.

«Поворачивайся и начинай целовать!» — с улыбкой обратилась Капитолина Тарасовна к мужу, после чего они трижды поцеловали друг друга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 20 февраля ЗАГСам пришлось работать до позднего вечера. Множество россиян решили сыграть свадьбу в красивую дату 20.02.2020.

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