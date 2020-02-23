«Что можем, то и дарим»: Собчак пристыдила девушек за носки на 23 февраля

Звезда шоу-бизнеса Ксения Собчак раскритиковала российских женщин за то, что те дарят мужчинам на 23 февраля стандартный набор «носки-трусы». Светская львица выложила пост в Instagram с забавным видео, где четко сформулировала, почему считает этот выбор провалом.

«Запоминаем правило номер один: даря на 23 февраля носки, не ждите на 8 марта бриллиантов», — пояснила Собчак.

В ответ на столь дерзкую критику подписчики Ксении вступили в полемику. Кто-то в шутку писал, что это не правда, ведь система «носки-бриллианты» проверена годами. Другие же серьезно обиделись на слова звезды.

Instagram @xenia_sobchak

«Не каждая из нас миллионами ворочает, что можем, то и дарим»,

«А что, носки — даже очень хороший подарок»

«Ксюша, а что, им машины дарить?!» — писали фолловеры в комментариях.

Среди подписчиков оказались и те, кого просто позабавило очередное видео Ксении. В отличие от разгневанных пользователей они отметили, что Собчак прекрасно выглядит и даже поинтересовались, чем порадует своего супруга светская львица. Ответа на последний вопрос так и не последовало.

Не секрет, что своими эпатажными выходками и публичными заявлениями Ксения зачастую провоцирует на агрессию окружающих, пишет сайт Утро.ру. Так, например, недавно звезда шансона Любовь Успенская обвинила Собчак в циничности. В интервью со звездой шоу-бизнеса певица пыталась рассказать правду о конфликте с дочерью. Однако, по словам Успенской, Ксения не позволила ей этого сделать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как отреагировала Ксения Собчак на вступление Сергея Шнурова в «Партию Роста».