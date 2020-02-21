«Беспокойная лошадь в двухкомнатной квартире»: Собчак прокомментировала вступление Шнурова в «Партию Роста»
Телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram небольшое стихотворение.
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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak
Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на новость о вступлении Сергея Шнурова в «Партию Роста». На своей странице в Instagram давний оппонент фронт-мена ныне распущенной группировки «Ленинград» прокомментировала начало политической карьеры музыканта в партии либерально-консервативного толка.
«Выбранная им „Партия Роста“ — безусловно удачный выбор <…>. Примерно также гармонично выглядит беспокойная лошадь в двухкомнатной квартире», — написала Ксения Собчак.
На этом теперь еще и политический противник Сергея Шнурова (Ксения Собчак является сопредседателем «Партии перемен» — Прим.ред.) не остановилась, добавив небольшое четверостишие.
«Выборы, выборы,
В „Ленинграде“ выборы!
Дураки и дуры вы,
Кандидаты — Шнуровы!» — слегка переиначила телеведущая известный слоган из кинофильма «День выборов» режиссера Олега Фомина.
Музыкант пока никак не отреагировал на этот выпад Собчак, но если вспомнить их жаркие стихотворные баталии по любому поводу полугодичной давности, то, вероятно, ответ Шнурова не заставит себя ждать.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нескромность Собчак вдохновила Шнурова на новый саркастический стих.
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