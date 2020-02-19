Военные самолеты США десять часов вели разведку у черноморских границ РФ

Два разведывательных самолета и дальний беспилотник ВВС США совершили многочасовые полеты в непосредственной близости от российской границы на Черном море. Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Так, по имеющейся информации, самолет радиоэлектронной разведки RC-135W с позывным WIFE71, стартовавший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, примерно с 12.30 по московскому времени, в течение почти пяти часов курсировал вдоль юго-западного и южного побережья Крыма и побережья Краснодарского края.

Примерно через четыре часа после появления самолета-разведчика к Крыму также приблизился стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk. Беспилотник не менее четырех раз пролетел по маршруту от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от Керченского пролива и вдоль всего побережья Кубани вплоть до Большого Сочи.

Данный вид беспилотника, может проводить воздушную разведку на 200 километров вглубь территории противника. Согласно мониторинговым данным, дрон двигался на расстоянии около 45 км от российских берегов над международными водами Черного моря на высоте 16 тысяч метров. В районе Севастополя он приближался к побережью полуострова на 33 км. В общей сложности американский беспилотник проводил разведку у границ России на Черном море около шести часов.

Как отмечает Интерфакс, это уже шестой разведывательный полет дальних американских беспилотников вблизи границ России на Черном море в нынешнем году и второй в феврале.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором американский самолет-разведчик дерзко приблизился к побережью Крыма.