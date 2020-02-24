В Уфе у безработного мужчины выпал глаз после ранения из пневматики
| Василий Заика Криминал 39
Инцидент произошел вечером 23 февраля на улице Летчиков.
Фото: ТАСС/DPA
Безработный житель Уфы в День защитника Отечества «поймал» шальную пулю. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в вечернее время на улице Летчиков.
26-летний парень рассказал стражам порядка, что около дома в него выстрелил из пневматического пистолета неизвестный. В результате у пострадавшего произошел разрыв и выпадение оболочки правого глаза. Уфимца в срочном порядке доставили в НИИ глазных болезней.
В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.
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