В Уфе у безработного мужчины выпал глаз после ранения из пневматики

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Василий Заика
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Инцидент произошел вечером 23 февраля на улице Летчиков.

Фото: ТАСС/DPA

Безработный житель Уфы в День защитника Отечества «поймал» шальную пулю. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в вечернее время на улице Летчиков.

26-летний парень рассказал стражам порядка, что около дома в него выстрелил из пневматического пистолета неизвестный. В результате у пострадавшего произошел разрыв и выпадение оболочки правого глаза. Уфимца в срочном порядке доставили в НИИ глазных болезней.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

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