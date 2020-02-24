В Уфе у безработного мужчины выпал глаз после ранения из пневматики

Безработный житель Уфы в День защитника Отечества «поймал» шальную пулю. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в вечернее время на улице Летчиков.

26-летний парень рассказал стражам порядка, что около дома в него выстрелил из пневматического пистолета неизвестный. В результате у пострадавшего произошел разрыв и выпадение оболочки правого глаза. Уфимца в срочном порядке доставили в НИИ глазных болезней.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.