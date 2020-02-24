Пригожин резко высказался о Кате Гордон, раскритиковавшей Валерию

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вступился за свою супругу Валерию, на которую с критикой обрушилась звездный адвокат Екатерина Гордон. Юриста возмутила идея певицы создать движение «Сильные женщины» — по названию одной своих из песен — и отстаивать интересы прекрасной половины человечества в Государственной думе.

Комментируя такую инициативу артистки, правозащитница написала в Instagram, что у нее «нет ни гениальности, ни смелости». Более того, по мнению Гордон, Валерия — абсолютно незаметный человек, «не вызывающий негатива или позитива». Юрист убеждена, что прежде, чем выступать с предложениями о создании подобной партии, исполнительнице было необходимо всерьез озаботиться жизнью и проблемами женщин.

«Валерия — это не человек с позицией, это или артист продюсера Шульгина, или артист продюсера Пригожина. У Шульгина был вкус, у Пригожина связи. <…> Такое впечатление, что это Пригожин решил, что пора жене спродюсировать партию. Только, ребят, это все так же лживо, как ваши ролики про борьбу с насилием. С кем вы там договорились — не важно. Перед тем, как делать „женскую партию“, стоило бы реально запариться реальной жизнью женщин России», — написала Екатерина.

Instagram @katyagordon

В интервью KP.RU Пригожин ответил на критику адвоката.

«Да что мне жабу комментировать? Это банальная женская обида и ревность к успешному человеку», — отметил продюсер.

Он добавил, что Екатерина Гордон взяла фамилию известного человека в надежде прославиться. В свою очередь, Валерии в карьере никто не помогал.

«Забудут Валерию или она останется в истории — поживем-увидим. Но Кате далеко до Ванги, пока она мечется между адвокатурой и пением, кто она вообще по профессии?» — иронично заметил супруг артистки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Валерия решила создать «партию для женщин», по словам Пригожина.