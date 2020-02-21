Пригожин рассказал, почему Валерия решила создать партию для женщин

Вслед за Сергеем Шнуровым в политику собралась певица Валерия. Она намерена создать свое движение «Сильные женщины» — по названию одной из своих песен — и отстаивать интересы прекрасной половины человечества в Государственной думе. Это подтвердил в телефонном интервью 5-tv.ru музыкальный продюсер и супруг артистки Иосиф Пригожин.

Он пояснил, что идея создать свое движения появилась у Валерии еще 12 лет назад, но пока были маленькие дети, сделать это было сложно. Теперь, когда дети выросли, закончили вузы и работают каждый на своем месте, момент назрел.

«Женщины сегодня интегрированы как никогда во все сферы деятельности, в том числе и политика, и бизнес, и экономика. И на мой взгляд наступило как раз то самое время, когда Валерия может приносить пользу на этом поприще, защищая интересы и права женщин, в том числе в нашей стране», — отметил Пригожин.

По его словам, Валерия собирается защищать права женщин, матерей и детей, у нее есть колоссальный опыт, она много ездила по стране и знает о проблемах не понаслышке и не по книгам. Иосиф Пригожин сообщил, что буквально через неделю, в марте, на YouTube-канале появится программа под названием «Почему я?», в которой Валерия будет помогать женщинам выйти из трудной ситуации.

«Многим женщинам нужна помощь, поддержка, именно поддержка таких сильных людей, как Валерия. И кто как не Валерия знает о домашнем насилии в семье? Поэтому это ее больная тема и она давно уже об этом беспокоится», — рассказал продюсер.

Он уточнил, что вопросом о создании своего движения Валерия вплотную займется ближе к осени — после празднования 75-летия Победы и принятия поправок к Конституции.

«Ее авторитет сегодня позволяет отстаивать интересы женщин в Госдуме», — уверен Пригожин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в «Партию Роста».