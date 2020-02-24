Не менее двух человек пострадали при обрушении лестничных проемов в Ижевске. Предварительно, обрушились перекрытия с 11-го по первый этажи.

Обстоятельства ЧП устанавливаются. Как стало известно 5-tv.ru, все произошло в строящемся здании жилого комплекса «Кислород». Один пострадавший уже направлен в больницу. Еще один человек может находится под завалами.