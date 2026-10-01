Путин призвал не допустить скатывания человечества к грани выживания

Глава государства назвал ответственность за будущее не лозунгом, а практической задачей.
Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru
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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить скатывания человечества к грани выживания. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин подчеркнул, что ответственность за общее будущее должна выражаться не только в словах, но и в конкретных действиях. По его словам, главная задача — не допустить непоправимого.
«Ответственность за наше общее будущее — совсем не абстрактный лозунг. Это набор практических действий, цель которых — не допустить скатывания человечества к грани выживания, избежать непоправимого», — сказал президент.
XXIII ежегодное заседание клуба проходит с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Главная тема форума — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».
«Валдай» ведет историю с 2004 года. За время работы в его мероприятиях приняли участие около десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей со всего мира.
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