Путин призвал не допустить скатывания человечества к грани выживания

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить скатывания человечества к грани выживания. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин подчеркнул, что ответственность за общее будущее должна выражаться не только в словах, но и в конкретных действиях. По его словам, главная задача — не допустить непоправимого.

«Ответственность за наше общее будущее — совсем не абстрактный лозунг. Это набор практических действий, цель которых — не допустить скатывания человечества к грани выживания, избежать непоправимого», — сказал президент.

XXIII ежегодное заседание клуба проходит с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Главная тема форума — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

«Валдай» ведет историю с 2004 года. За время работы в его мероприятиях приняли участие около десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей со всего мира.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.