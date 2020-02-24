Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинения в сексуальном насилии

Харви Вайнштейн признан виновным по двум из пяти пунктов обвинения в сексуальном насилии. Об этом сообщает BBC с пометкой молния.

При этом по самому серьезному из обвинений суд оправдал скандального голливудского продюсера. В Лос-Анджелесе еще остаются на рассмотрении подозрения в изнасиловании двух женщин в 2013 году.