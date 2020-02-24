Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинения в сексуальном насилии

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Светлана Шевченко
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При этом по самому серьезному из обвинений суд оправдал скандального голливудского продюсера.

Фото: REUTERS /LUCAS JACKSON

Харви Вайнштейн признан виновным по двум из пяти пунктов обвинения в сексуальном насилии. Об этом сообщает BBC с пометкой молния.

При этом по самому серьезному из обвинений суд оправдал скандального голливудского продюсера. В Лос-Анджелесе еще остаются на рассмотрении подозрения в изнасиловании двух женщин в 2013 году.

 

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