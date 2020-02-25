Предприниматель Александр Удодов ответил на обвинения в махинациях с возвратом НДС

Российский предприниматель Александр Удодов ответил на обвинения в махинациях с возвратом налога на добавленную стоимость (НДС). Он опроверг все обвинения, о которых не раз писали некоторые СМИ начиная с 2011 года. Заявление Удодов сделал в интервью «Известиям».

Он отметил, что несколько раз ему приходилось обращаться в судебные инстанции, чтобы доказать свою невиновность, и всегда служители Фемиды вставали на его сторону. Более того, как отмечает бизнесмен, он никогда не имел отношения к мошенническим схемам, и в отношении него не было возбуждено ни одно уголовного дела.

«Кроме того, я не был подозреваемым или фигурантом уголовных преследований, что подтверждает соответствующая справка МВД об отсутствии фактов уголовного преследования и судимости», — отметил Александр Удодов.

Подробности в эксклюзивном материале «Известий» «Мой бизнес постоянно под увеличительным стеклом».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС.