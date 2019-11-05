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Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС

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Эффект от повышения налога на добавленную стоимость проявился во втором и третьем кварталах 2019 года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, Demian Stringer

В Минфине РФ зафиксировали рекордный рост доходов бюджета после повышения ставки НДС до 20%. Об этом в беседе с РБК отметила директор департамента доходов Министерства финансов РФ Елена Лебединская.

По ее словам, увеличение поступлений в государственную казну на 25% и 22%, по сравнению с прошлогодними цифрами, произошло во втором и третьем кварталах 2019 года.

В Минфине рассчитывают, что в течение ближайших трех лет федеральный бюджет получит более двух миллиардов рублей. При этом, сумма дополнительных поступлений в 2020 году увеличится на 26% и достигнет 639 миллиардов рублей. В 2021 году соответствующий показатель составит 686 миллиардов рублей, а в 2022 году — 737 миллиардов.

По мнению Елены Лебединской, рост дополнительных поступлений должен превысить инфляцию, которая ежегодно держится в пределах четырех процентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналист Financial Times восхитился технологичностью налоговой системы в России.

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