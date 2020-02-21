Военный парад в честь 101-летнего ветерана провели прямо в его дворе

Парад в честь 101-летнего героя Советского Союза Андрея Лаврентьевича Титенко прошел накануне Дня защитника Отечества прямо во дворе его дома в Ставропольском крае. Перед его окнами прошли торжественным строем военнослужащие 247 десантно-штурмового полка, а также военные из местной воинской части и воспитанники Ставропольского президентского кадетского училища.

Андрей Лаврентьевич наблюдал за происходящем с лоджии в своей квартиры и, как сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров, был очень тронут таким вниманием.

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Глава региона вручил ветерану знак «Почетного гражданина Ставропольского края» и медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и еще раз поблагодарил за подвиг и пример мужества и любви к Родине.

Instagram @vladimirvladimirov5807

Андрей Титенко вступил в ряды Красной армии в 1941 году, на полях Великой Отечественной войны был дважды ранен. Звезду героя Советского союза и орден Ленина он заслужил в бою за укрепленный опорный пункт врага Прейсиш-Тирау в марте 1945 года. Боевой расчет гвардии сержанта Таманской дивизии Титенко оказался отрезанным, но организовав круговую оборону несколько часов отбивал атаки противника. После войны Андрей Титенко работал в АПК и на протяжении 27 лет возглавлял пожарную охрану элеватора в городе Изобильном.

Несколько дней назад, как рассказывал 5-tv.ru, такой же военный парад прошел в честь ветерана Великой Отечественной войны в Смоленской области. Офицеры и курсанты военной академии ПВО поздравили с 96-летием прошедшего до Кенигсберга Михаила Григорьевича Горбачева.