Тысячи человек собрались в Аргентине на ежегодном фестивале НЛО и пришельцев

В Аргентине прошел самый таинственный фестиваль планеты. Тысячи землян в костюмах пришельцев собрались в Капилья дель Монте, где больше тридцати лет назад якобы разбился корабль инопланетных существ. С тех пор город стал настоящей меккой для любителей всего загадочного и непознанного.

Раз в году по улицам бродят толпы героев из «Звездных войн», ездят сделанные вручную летающие тарелки. Впрочем, профессиональные уфологи фестиваль не жалуют. Считают, что организаторы относятся к проблеме НЛО недостаточно серьезно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что НЛО преследует Международную космическую станцию.