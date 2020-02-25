Тысячи человек собрались в Аргентине на ежегодном фестивале НЛО и пришельцев
Город Капилья дель Монте, где в 1986 году обнаружили необъяснимого происхождения пятно на вершине горы, является местом сбора для любителей уфологии.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © ce6, 5-tv.ru
В Аргентине прошел самый таинственный фестиваль планеты. Тысячи землян в костюмах пришельцев собрались в Капилья дель Монте, где больше тридцати лет назад якобы разбился корабль инопланетных существ. С тех пор город стал настоящей меккой для любителей всего загадочного и непознанного.
Раз в году по улицам бродят толпы героев из «Звездных войн», ездят сделанные вручную летающие тарелки. Впрочем, профессиональные уфологи фестиваль не жалуют. Считают, что организаторы относятся к проблеме НЛО недостаточно серьезно.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что НЛО преследует Международную космическую станцию.
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