Учителя не вызвали скорую школьнице с травмой головы, так как не знали номера

Учителя не вызывали в одну из общеобразовательных школ Барнаула скорую помощь для девочки, которая получила травму головы в образовательном учреждении. Об этом сообщает местный телеканал «Катунь 24».

Инцидент произошел 19 февраля около 17:00. Во время перемены школьник толкнул девочку на лестнице. Та упала и ударилась головой. Учителя видели, что ребенок находится в тяжелом состоянии, но медиков вызывать не стали. Вместо этого они позвонили матери пострадавшей. Причина шокирует.

«Я сама вызвала скорую, так как учитель не знал номера. Буквально через несколько минут она (дочь — Прим. ред.) у меня на руках потеряла сознание. Дочь отвезли в городскую больницу № 1, где экстренно прооперировали. Ребенку сделали трепанацию черепа», — сказала мама ребенка.

Она уточнила, что в школу ей пришлось срочно бежать с работы. Медика в образовательном учреждении в тот момент не было.