«Я обожаю свой вес»: Сергей Жуков ответил на оскорбления из-за лишнего веса

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 23 0

По словам солиста группы «Руки вверх!», в начале карьеры каждая негативная статья приводила его в ярость.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Певец Сергей Жуков заявил, что его не задевают слова о лишнем весе

Певец, продюсер, музыкант и солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков поделился своим отношением к критике со стороны. Артист сравнил свои ощущения с ранним периодом существования группы: если тогда негативные публикации в газетах вызывали бурную реакцию, то теперь он относится к ним спокойно.

На премьере фильма «Руки вверх! 2» Жуков отметил, что за долгую карьеру в шоу-бизнесе привык к обсуждению не только творчества, но и его тела. Годами исполнителя упрекали за лишний вес, да и до сих пор напоминают. Только теперь оскорбления уже не задевают звезду.

«Когда человек, допустим, полный, ну, как я, и вот всю жизнь ему об этом напоминают. Об этом шутки, ему всегда напоминают, это его, образно говоря, большой крест, он с этим борется всю жизнь, он переживает и так далее, наступает момент, когда ты уже устаешь объяснять, что тебя это особо уже не волнует, потому что не это самое главное», — сказал артист.

По словам Жукова, и в его жизни наступил момент, когда он не просто принял реальность, но и ощутил готовность полностью «раздеться» перед публикой. Не в прямом смысле, но с целью прекратить защищаться. Новый фильм, подчеркнул музыкант, обнажил его душу перед аудиторией — доброжелательной и не очень.

«Мы очень обожаем хейтеров. Мы вас любим! Так и напишите. Пишите почаще и больше, это нам дает опять же определенную правильную вакцину, понимаете, от всего остального… Я обожаю свой вес. И ваш вес тоже», — заключил Жуков.

«Руки Вверх! 2» — биографический музыкальный фильм, продолжение истории легендарной поп-группы. Если первая часть рассказывала про становление коллектива в 1990‑х, то сиквел переносит действие в 2000‑е и наши дни: коллектив уже суперпопулярен, в центре внимания — личная жизнь Сергея Жукова: семья, кризисы, потери, попытки сохранить важное рядом с собой. Премьера в кинопрокате состоится 15 октября.

Ранее в интервью 5-tv.ru жена экс-участника «Руки Вверх!» Алексея Потехина Елена рассказала о его отношениях с Сергеем Жуковым после распада группы.

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