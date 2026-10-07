«Самый дорогой друг»: Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 38 0

Лидер КНДР выразил намерение расширять сотрудничество с Россией.

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения и назвал дорогим другом

Президент России Владимир Путин получил поздравительную телеграмму от лидера КНДР Ким Чен Ына по случаю своего 74-летия. Текст послания передало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). День рождения российский глава государства отмечает 7 октября.

«Самый дорогой друг, товарищ Владимир Путин, Примите мои самые сердечные и теплые поздравления и пожелания по случаю знаменательного Вашего дня рождения», — говорится в телеграмме.

Ким Чен Ын подчеркнул, что за последние два десятилетия под руководством Путина Россия укрепила достоинство и статус державы. По его оценке, страна демонстрирует миру свою позицию как «мощной процветающей страны».

Отдельно лидер КНДР отметил значение всеобъемлющего стратегического партнерства с Москвой и подтвердил готовность развивать совместную работу.

«Рад тому, что имею прекрасные дружеские отношения с Вами и открываю новую страницу в развитии отношений между нашими двумя странами», — написал он.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что поздравления Путину уже направили председатель КНР Си Цзиньпин и другие мировые лидеры.

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