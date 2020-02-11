Настя Ивлеева очаровала подписчиков фотосетом в черном платье

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Алиса Старжевская
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Фанаты сравнили звезду с итальянской актрисой Моникой Беллуччи.

Фото: Instagram @nastyaivleeva

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева порадовала подписчиков новыми фотографиями. Снимки весьма откровенного характера девушка выложила в Instagram.

На одной из фото Ивлеева предстала в черном суперкоротком платье, пикантности которому придавало отсутствие бретелек. Поклонники ведущей подметили не только ее новую стрижку, но внешнее сходство с секс-символом Моникой Беллуччи. Сама же Настя определила свой образ как стремление к свободе:

«To be different is to be free» (Быть разной значит быть свободной. — Прим. ред.), — написала блогер.

 
 
 
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Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Фанаты удивлялись и даже не узнавали ведущую.

«Настя, это ты?»

«Не узнала», — написали фанаты.

 
 
 
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Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@nastyaivleeva)

Но, конечно, не все пользователи соцсети оказались в восторге. Нашлись и критики, которым не понравился образ Ивлеевой, однако их оказалось немного. В основном же поклонники наперебой расхваливали свою диву и называли русской Моникой Беллуччи.

Ранее 5-tv.ru писал, как телеведущая Настя Ивлеева дразнит поклонников своего супруга Элджея.

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