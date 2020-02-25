Актриса Светлана Иванова вышла замуж за 58-летнего режиссера Джаника Файзиева. Служебный роман 34-летней кинодивы с коллегой по цеху начался, когда последний еще состоял в браке. Об этом сообщает КР.RU.

Знаменитости никогда не афишировали личную жизнь. Так, поклонники узнали об их свадьбе только по прошествии года. Выяснилось, что звезды не стали устраивать пышного торжества после заключения брака.

По данным издания, Светлана Иванова и Джаник Файзиев начали встречаться после совместной работы над фильмом «Август. Восьмого», который был снят в 2011 году. На тот момент режиссер больше 20 лет состоял в браке с Линой Эспли. Пара воспитывала двух детей.

Иванова и Файзиев долго скрывали романтические чувства. Даже после рождения общей дочки Полины в 2012 году, знаменитости не стали открыто заявлять об отношениях. Лишь спустя три года режиссер отважился уйти из семьи к любимой актрисе.

Влюбленные перестали скрываться и начали вместе выходить в свет. В 2018 году артистка подарила любимому избраннику еще одного ребенка — дочку Миру. В настоящий момент счастливая пара и двое их детей живут в престижном районе столицы в пятикомнатной квартире.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Светлана Иванова рассказала о прибавлении в семействе.