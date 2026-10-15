Обыски у последователей саентологии* прошли более чем в десяти регионах России

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Дарья Белова
Дарья Белова Эксклюзив 46 0

Силовики проводят следственные действия в рамках уголовного дела о деятельности запрещенной организации.

Обыски у саентологов* прошли в 10 регионах России

Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС

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В России проходят обыски у последователей «Международной церкви саентологии»*. Об этом 5-tv.ru сообщил источник. Следственные действия затронули более десяти регионов.

Обыски проводят в рамках уголовного дела по статье 284.1 УК РФ. Она предусматривает ответственность за участие в деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории России.

Ранее 5-tv.ru сообщал об обысках в кабинете главы администрации Новороссийска Андрея Кравченко. Правоохранители изучали документы и осматривали не только кабинет чиновника, но и другие помещения администрации. По имеющимся данным, задержаний среди сотрудников не было.

Также 5-tv.ru сообщал о задержании в Чехии митрополита Илариона (Алфеева) по подозрению в хранении наркотиков. При обыске автомобиля священнослужителя полиция обнаружила в багажнике четыре небольших контейнера с белым веществом. После этого митрополита доставили в изолятор временного содержания, а его личные вещи изъяли.

Накануне Илариону официально предъявили подозрение. Сам священнослужитель назвал произошедшее провокацией и заявил, что ранее получал угрозы. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — организация признана нежелательной на территории РФ.

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