Харви Вайнштейн госпитализирован с болями в груди после вердикта присяжных

Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали с «болями в груди» из суда, где присяжные признали его виновным в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Представитель 67-летнего опального голливудского продюсера сообщил, что у Вайнштейна высокое давление и учащенное сердцебиение.

Как пишет Daily Mail, когда после пяти дней обсуждений суд присяжных из семи мужчин и пяти женщин вынес вердикт, Вайнштейн сказал своему адвокату:

«Я невиновен. Я невиновен. Как это может произойти в Америке?»

Первоначально судья приказал доставить подсудимого в тюрьму на острове Рикерс до вынесения приговора 11 марта. Вайнштейн был ошеломлен сразу после вынесения вердикта и не двигался, когда к нему приближались судебные приставы. На него надели наручники и вывели из зала суда через боковую дверь без ходунков, которыми он пользовался в течение большей части судебного процесса после операции на спине — в августе 2019 продюсер получил травму в автомобильной аварии.

Затем Вайнштейна увезла из здания суда машина скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и сиренами. Сообщается, что его доставили в больницу Bellevue, которая заботится о заключенных, а также известна своим психиатрическим отделением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокаты Харви Вайнштейна собираются обжаловать приговор.