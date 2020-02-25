Харви Вайнштейн госпитализирован с болями в груди после вердикта присяжных
Опальный голливудский продюсер признан виновным в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.
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Фото, видео: Zuma\TASS, Reuters
Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали с «болями в груди» из суда, где присяжные признали его виновным в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Представитель 67-летнего опального голливудского продюсера сообщил, что у Вайнштейна высокое давление и учащенное сердцебиение.
Как пишет Daily Mail, когда после пяти дней обсуждений суд присяжных из семи мужчин и пяти женщин вынес вердикт, Вайнштейн сказал своему адвокату:
«Я невиновен. Я невиновен. Как это может произойти в Америке?»
Первоначально судья приказал доставить подсудимого в тюрьму на острове Рикерс до вынесения приговора 11 марта. Вайнштейн был ошеломлен сразу после вынесения вердикта и не двигался, когда к нему приближались судебные приставы. На него надели наручники и вывели из зала суда через боковую дверь без ходунков, которыми он пользовался в течение большей части судебного процесса после операции на спине — в августе 2019 продюсер получил травму в автомобильной аварии.
Затем Вайнштейна увезла из здания суда машина скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и сиренами. Сообщается, что его доставили в больницу Bellevue, которая заботится о заключенных, а также известна своим психиатрическим отделением.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокаты Харви Вайнштейна собираются обжаловать приговор.
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