Замаскированные под мебель устройства нашли в кабинете главного бухгалтера РМРС

Сотрудники «Новороссийского морского регистра судоходства» (РМРС) обнаружили в кабинете главного бухгалтера необычные устройства. Как стало известно 5-tv.ru, энергонезависимая аппаратура была замаскирована под мебель.

Инцидент произошел 20 февраля при перестановке мебели. Передвигая шкаф и тумбу офисного стола, рабочие случайно увидели закамуфлированные под них электронные устройства. Характер и предназначение техники работники РМРС понять не смогли. Однако они точно знают, что не устанавливали их.

Полиция изъяла странное оборудование. На данный момент удалось выяснить, что в последний раз ремонт и смена мебели в кабинете главного бухгалтера проводились в декабре прошлого года.