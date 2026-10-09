Звинчука и команду «Рыбаря» освободили в Черногории

Основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, его супругу Валерию и еще троих сотрудников проекта отпустили после задержания в Черногории. Сейчас они находятся в аэропорту и ожидают вылета. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Звинчука и его коллег задержали в Черногории ранее сегодня. Перед этим, как говорится в материале, за группой в течение нескольких дней наблюдали местные спецслужбы.

Представители «Рыбаря» заявляли, что находились в стране на законных основаниях и приехали для съемок Цетинского монастыря.

Позднее власти Черногории приняли решение выдворить участников команды. Причиной назвали соображения национальной и внутренней безопасности государства.

После освобождения Звинчук, его супруга и сотрудники проекта направились в аэропорт, откуда должны покинуть страну.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.