Звинчука и команду «Рыбаря» освободили в Черногории

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 39 0

После задержания команда проекта ожидает вылета из страны.

Основателя «Рыбаря» Звинчука отпустили в Черногории

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, его супругу Валерию и еще троих сотрудников проекта отпустили после задержания в Черногории. Сейчас они находятся в аэропорту и ожидают вылета. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Звинчука и его коллег задержали в Черногории ранее сегодня. Перед этим, как говорится в материале, за группой в течение нескольких дней наблюдали местные спецслужбы.

Представители «Рыбаря» заявляли, что находились в стране на законных основаниях и приехали для съемок Цетинского монастыря.

Позднее власти Черногории приняли решение выдворить участников команды. Причиной назвали соображения национальной и внутренней безопасности государства.

После освобождения Звинчук, его супруга и сотрудники проекта направились в аэропорт, откуда должны покинуть страну.

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Звинчука и команду «Рыбаря» освободили в Черногории

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