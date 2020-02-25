«Экстрасенсы» украли у пенсионерки 300 тысяч рублей в ходе обряда по снятию порчи

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением о том, что у нее украли 300 тысяч рублей. Как стало известно 5-tv.ru, преступление было совершено во время обряда по снятию порчи.

Инцидент произошел в полдень 21 февраля, но в полицию пострадавшая обратилась только сейчас. Она рассказала, что встретила у своего дома двух женщин на вид 70 лет. Под предлогом необходимости снять порчу злоумышленницы проникли в квартиру 84-летней пенсионерки.

После ухода «экстрасенсов» потерпевшая не нашла хранившихся у нее дома денег. Полиция осмотрела ее квартиру, получив отпечатки пальцев предполагаемых преступниц и следы их обуви. Расследование продолжается.