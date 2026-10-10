Заманивал сладостями: 71-летний настоятель 8 лет насиловал девочек в буддийском храме

В буддийском храме 71-летний настоятель восемь лет насиловал девочек

Бывшего настоятеля буддийского храма Dhamma Sarana в Мельбурне Наотунне Виджиту приговорили к тринадцати годам тюрьмы за сексуальное насилие над детьми. Об этом пишет The Sydney Morning Herald.

Уроженец Шри-Ланки, в пятнадцать лет стал монахом, затем переехал в Швецию и получил гражданство. В 1994 году обосновался в австралийском Мельбурне, где его назначили настоятелем храма, ставшего духовным и культурным центром шриланкийской общины.

В 2022 году шесть женщин заявили, что подвергались насилию со стороны Виджиты в период с 1994 по 2002 год. По словам пострадавших, которым на момент преступлений было от четырех до двенадцати лет, настоятель заманивал их во внутренние покои храма сладостями и игрушками, а затем совершал развратные действия. В это время родители девочек помогали монахам в храме.

В 2002 году храм переехал в другой район Мельбурна. Неизвестно, были ли у настоятеля другие жертвы.

Во время оглашения приговора Наотунне Виджиту отказался признать вину. На суде присутствовало множество последователей настоятеля, которым он улыбался и махал рукой.

По решению суда, бывший настоятель сможет подать на условно-досрочное освобождение через девять лет и четыре месяца.

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