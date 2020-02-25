В РФ стартовал проект «Лидеры России. Политика»
В то же время, подводятся промежуточные итоги всего конкурса и уже проведены региональные полуфиналы.
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Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков, 5-tv.ru
В рамках конкурса «Лидеры России» стартовал проект по подготовке политических лидеров — «Политика». Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«Это отдельное направление в проекте „Лидеры России“, которое связано с общественно-политической деятельностью», — цитирует Кириенко РИА Новости.
В это же время, подводятся промежуточные итоги конкурса «Лидеры России». Это флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Уже проведены региональные полуфиналы, а впереди супер-финал — он состоится в марте в Сочи. Специалисты в области IT, образования, энергетики, финансов будут решать задачи, взятые что называется из жизни. В этом году конкурс заметно расширился. В нем появились несколько новых направлений, среди которых общественно-политическая деятельность, наука и другие.
«У нас есть отдельный трек для здравоохранения, там, где соревнуются люди, которые хотят быть управленцами в здравоохранении. У нас есть отдельный трек для науки и образования и отдельный трек „Финансы и экономика“», — пояснил Кириенко.
Победителей конкурса ждут образовательные гранты и возможность в течение года поработать с наставниками из числа ведущих управленцев страны. По итогам двух предыдущих конкурсов назначения на высокие позиции получили полторы сотни человек. Из них двое стали губернаторами, а четверо заместителями федеральных министров.
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