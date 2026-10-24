«Вкусно и недорого»: «Мисс БРИКС» рассказала, где ее можно встретить за обедом

«Мисс БРИКС» Алексеева в восторге от обедов за 375 рублей в столовой вуза

Обладательница титула «Мисс Россия — 2024» и «Мисс БРИКС — 2026» Валентина Алексеева объяснила, почему ее нечасто можно увидеть в стенах родного медицинского университета имени Пирогова. По словам модели, сейчас большая часть занятий проходит вне стен вуза.

«В основном пары проходят в больницах или каких-то практических центрах. Но в вузе, если я там, то я в столовой, меня там часто видят, и все удивляются — ничего себе, „Мисс Россия“ Валентина Алексеева в столовой? Конечно, в столовой, у нас самая классная столовая!» — поделилась студентка корреспонденту 5-tv.ru на премьере клипа народного артиста России Филиппа Киркорова «Луиза».

Алексеева отметила, что поесть в Пироговском университете можно буквально за копейки. Недавно вместе с подругами они взяли суп, второе и кофе, и обед обошелся каждой всего в 375 рублей. Модель считает, что об этом нужно рассказывать чаще — рекламировать не только престижное образование, но и лояльность по отношению к студентам.

«Сейчас цены просто какие-то неадекватные в ресторанах. Этому нужно просто рилс посвятить, нашей столовой, насколько там все вкусно и недорого. Поэтому, если вы хотите меня увидеть, идите в столовую», — заключила Алексеева.

Вот только если вы рассчитываете сытно обедать каждый день, придется все-таки поискать дополнительный заработок — стипендии не хватит. По словам Валентины Алексеевой, она получает всего 2,5 тысячи рублей в месяц.

Ранее в интервью 5-tv.ru модель рассказала, какие проблемы ей принесли конкурсы красоты. Валентина мечтает связать будущее с медициной, учеба требует больших усилий. Как и подготовка к очередному состязанию. В 2024 году, во время участия в «Мисс Мира», девушка едва не вылетела из вуза, потому что накопила много долгов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.