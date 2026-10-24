Отметившая 60-летие Татьяна Овсиенко появилась на премьере клипа Киркорова

Заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко посетила премьеру клипа «Луиза» своего коллеги — народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Все камеры были направлены на стройную яркую блондинку, которая в последнее время нечасто появляется на публике. Поклонники уже с восторгом высказываются в соцсетях. Отметившая 60-летие 22 октября певица выглядела на мероприятии сногсшибательно.

«Королевская премьера клипа Филиппа Киркорова „Луиза“. Спасибо за приглашение, дорогой мой друг, это феерия!» — написла в блоге Овсиенко.

Премьера прошла в Москве в атмосфере турецкой вечеринки, на него были приглашены все звездные друзья Киркорова и товарищи по цеху. Сам исполнитель назвал композицию шедевром и не исключил, что история может получить продолжение, возможно, в виде трилогии. Главную роль в клипе, снятом в Каппадокии, исполнила новая муза артиста — «Мисс Россия — 202-й» и «Мисс БРИКС — 2026» Валентина Алексеева.

Что же касается Татьяны Овсиенко, очередной юбилей экс-солистки группы «Мираж» ознаменовал новую страницу в жизни. В 2025 году она рассталась с Александром Меркуловым, с которым прожила 17 лет. Разводиться не пришлось, так как официально отношения они не регистрировали.

Роман начался, когда Меркулов был женат. В прошлом он был связан с криминалом: в 90-е работал у лидера Тамбовской ОПГ, а в 2011 году проходил соучастником по делу о покушении на петербургского бизнесмена и больше трех лет провел в СИЗО. Овсиенко помогала избраннику деньгами на адвокатов. Ходили слухи, что после освобождения Меркулов поднимал на певицу руку и пристрастил ее к алкоголю.

Овсиенко опровергала сплетни, а семейную драму комментировала сдержанно — они просто стали чужими, и разрыв принес скорее облегчение. Общих детей не было, но у певицы есть приемный сын Игорь. Она спасла его малышом — оплатила операцию на сердце и увезла в Москву из пензенского детдома. Повзрослевший Игорь подарил исполнительнице внука.

Овсиенко продолжает активно гастролировать и участвовать в ретроконцертах, ее также приглашают на частные мероприятия. В середине октября она завела страницу в соцсети и пообещала делиться моментами своей жизни с поклонниками. Аудитория приняла звезду очень тепло и осыпала комплиментами. Одни рассуждают о возможной пластике, а другие просто восхищаются ее отличной формой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что пришлось пойти Татьяне Овсиенко ради карьеры в «Мираже». Продюсеры поставили певице жесткое условие для работы в популярной группе.

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