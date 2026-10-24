Вместо подсчета овец? Как носки помогают быстрее заснуть

|
Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 31 0

Но тем, у кого потеют ноги, стоит быть осторожнее.

Помогают ли носки быстрее заснуть: способы легкого сна

Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Kahnert

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Real Simple: в носках можно быстрее заснуть

Носки могут помочь организму подготовиться ко сну благодаря согреванию стоп. Об этом врач Крейг Зебуда и специалист по медицине сна Моника Матур рассказали изданию Real Simple.

По объяснению Зебуды, согретые ноги помогают телу эффективнее отдавать лишнее тепло. В результате внутренняя температура снижается, что служит одним из сигналов для перехода ко сну. Поэтому согревание стоп может облегчить засыпание, хотя на первый взгляд такой эффект кажется неожиданным.

Матур отметила, что некоторые исследования действительно показали сокращение времени засыпания и улучшение отдельных показателей сна при согревании ног. По мнению специалиста, этот прием лучше всего подходит людям с постоянно холодными стопами.

У привычки есть и дополнительное применение. Носки помогают удерживать влагу после нанесения крема на сухую кожу пяток. Кроме того, они защищают постельное белье от средства. Но при потливости стоп ткань может задерживать влагу и способствовать раздражению кожи или развитию инфекции.

Для большинства здоровых взрослых сон в носках безопасен, подчеркнул Зебуда. Главное — избегать тесных моделей, которые доставляют дискомфорт, натирают или оставляют следы.

Особенно внимательно к этому стоит относиться людям с диабетом, периферической нейропатией и нарушениями кровообращения.

Эксперты рекомендуют выбирать свободные, дышащие носки без тугой резинки и каждый вечер надевать чистую сухую пару.

«Самое главное — выбирайте чистые и сухие носки, в которых вам будет настолько комфортно, что вы почти не будете их замечать», — сказал Зебуда.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:31
Сердце под ударом: какие продукты ежедневно повышают риск инфаркта
5:16
«Орлиное гнездо» Гитлера охвачено огнём: есть версия поджога
5:00
Вместо подсчета овец? Как носки помогают быстрее заснуть
4:42
Отметившая 60-летие Татьяна Овсиенко появилась на премьере клипа Киркорова
4:31
«Вкусно и недорого»: «Мисс БРИКС» рассказала, где ее можно встретить за обедом
4:14
Французский боец ММА Пенго Боссио Ванги погиб в городе Трапп

Сейчас читают

В моде — «покаянный овощ»: почему в России вновь полюбили этот продукт
«Облили грязью ни за что»: Шаляпин о вовлечении Долиной в скандал с «АйфонБерри»
«Не нужны такие подарки»: как скандал с «АйфонБерри» повлиял на карьеру Шаляпина
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео