Вместо подсчета овец? Как носки помогают быстрее заснуть

Real Simple: в носках можно быстрее заснуть

Носки могут помочь организму подготовиться ко сну благодаря согреванию стоп. Об этом врач Крейг Зебуда и специалист по медицине сна Моника Матур рассказали изданию Real Simple.

По объяснению Зебуды, согретые ноги помогают телу эффективнее отдавать лишнее тепло. В результате внутренняя температура снижается, что служит одним из сигналов для перехода ко сну. Поэтому согревание стоп может облегчить засыпание, хотя на первый взгляд такой эффект кажется неожиданным.

Матур отметила, что некоторые исследования действительно показали сокращение времени засыпания и улучшение отдельных показателей сна при согревании ног. По мнению специалиста, этот прием лучше всего подходит людям с постоянно холодными стопами.

У привычки есть и дополнительное применение. Носки помогают удерживать влагу после нанесения крема на сухую кожу пяток. Кроме того, они защищают постельное белье от средства. Но при потливости стоп ткань может задерживать влагу и способствовать раздражению кожи или развитию инфекции.

Для большинства здоровых взрослых сон в носках безопасен, подчеркнул Зебуда. Главное — избегать тесных моделей, которые доставляют дискомфорт, натирают или оставляют следы.

Особенно внимательно к этому стоит относиться людям с диабетом, периферической нейропатией и нарушениями кровообращения.

Эксперты рекомендуют выбирать свободные, дышащие носки без тугой резинки и каждый вечер надевать чистую сухую пару.

«Самое главное — выбирайте чистые и сухие носки, в которых вам будет настолько комфортно, что вы почти не будете их замечать», — сказал Зебуда.

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