Спустя несколько веков в моду вновь вошло кровопускание
И, конечно, главный бум произошел среди знаменитостей. Но почему профессиональные врачи уверены, что любимый нашими предками метод скорее опасен для здоровья?
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Chogo, 5-tv.ru
Процедура кровопускания становится все популярнее в России и зарубежом. Реклама кажется везде. Не сотни, а тысячи предложений избавить вас от дурной крови!
Кровь себе пускают — Виктория Боня, Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон. Особенно популярной процедура стала, когда пловец Майкл Фелп взял золото на Олимпиаде. Теперь знахари называют свои манипуляции настоящей панацеей от всех болезней.
Сегодня лекари уже не принимают в юртах и аулах, теперь у них целые салоны. Только в центре Петербурга — их десятки. Но еще чаще кровь пациентам пускают на дому.
Профессиональные врачи уверены — этот метод не лечит, а скорее калечит пациентов. Но найти управу на такого лже-целителя сложно.
Алиса Паршакова провела собственное расследование.
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