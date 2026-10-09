Российские военные освободили населенный пункт Кияница в Сумской области

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 23 0

Также бойцы нанесли поражение живой силе и технике.

ВС РФ освободили населенный пункт Кияница Сумской области

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Кияница в Сумской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в канале в мессенджере МАКС.

«В Сумской области взят под контроль населенный пункт Кияница», — говорится в сообщении.

В Минобороны также заявили, что в Харьковской и Сумской областях российские военные нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад территориальной обороны и бригады нацгвардии.

По данным ведомства, за неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1850 боевиков, 15 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии и восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Ранее Минобороны сообщало, что Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по мосту через реку Оскол в районе населенного пункта Петровка на купянском направлении. В ведомстве заявили, что переправа была разрушена. Кроме того, российские военные поразили сухогруз в порту Николаева Николаевской области, который, по данным Минобороны, доставлял военные грузы.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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