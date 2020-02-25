Египетские СМИ сообщили о смерти экс-президента страны Хосни Мубарака

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Светлана Шевченко
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Известному политическому деятелю был 91 год.

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Фото, видео: REUTERS /Youssef Boudlal, ТАСС /imago stock&people, / Малышев Николай, /Meng Tao

Египетские СМИ сообщили о смерти экс-президента страны Хосни Мубарака. Известному политическому деятелю был 91 год. 

Смерть бывшего лидера Египта подтвердило Гостелевидение страны.

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