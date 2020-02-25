Хромченко рассказала, как правильно носить платья-рубашки

Урок ношения платьев-рубашек дала для российских женщин Эвелина Хромченко. Во время съемок очередного эпизода программы «Модный приговор» героиня шоу вышла на подиум в таком наряде, надев его под брюки. Ведущая указала, что сочетать эти стили недопустимо, поскольку речь идет не о рубашке, а все же о платье.

Участница шоу в платье-рубашке. Кадр из «Модного приговора»

По мнению эксперта моды, такого типа вещи хороши на пляже. Их нужно носить с сандалиями, соломенной шляпкой и сумкой. Но ни в коем случае платья-рубашки нельзя надевать в офис.

«Они всегда будут вас полнить, всегда будут цепляться за брюки или за юбку, всегда будут сильно удлинять силуэт. И превращать его из делового в повседневный», — предупредила Хромченко.

Ранее 5-tv.ru писал, что место Надежды Бабкиной в «Модном приговоре» возможно займет муза Петросяна. По слухам, Татьяна Брухунова станет третьим модным критиком телепередачи.