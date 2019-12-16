Место Надежды Бабкиной в «Модном приговоре» возможно займет муза Петросяна

Муза юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова неожиданно появилась в роли ведущей шоу «Модный приговор» на федеральном канале. По слухам, Татьяна скоро займет место Надежды Бабкиной. Обоснована ли такая рокировка и может ли Брухунова похвастаться безупречным знанием стиля? На эти вопросы ответила модный эксперт Елена Бестави, пишет Teleprogramma.pro.

Стилист изучила образы Брухуновой, которые она охотно демонстрирует в Instagram-аккаунте. Бестави выразила недоумение. Она не понимает зачем брать в программу человека, который не обладает элементарными знаниями о стиле. Елена считает, что Татьяна выбирает для себя обычные модные «луки», которые не подчеркивают ее индивидуальность.

«Брать экспертом человека, у которого нет элементарных знаний о стиле? Он не чувствуется ни в одном ее образе. Все, что я увидела в Instagram — просто набор модных вещей без учета особенностей собственной фигуры. Единого стиля не прослеживается», — прокомментировала эксперт.

Стилист уверена, что любые недостатки фигуры можно скорректировать, если знаешь законы визуальной иллюзии.

«Любую неидеальную фигуру можно скорректировать, зная законы визуальной иллюзии. Применяя их при подборе вещей, легко создать идеальный силуэт», — прокомментировала Елена.

Несмотря на то, что Елена Бестави скептически отнеслась к потенциальной ведущей «Модного приговора», она уверена, что в программе работают очень достойные стилисты.

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