Прилучный разводится с женой. Какие скандалы бушевали вокруг звездной пары?

Одна из самых романтичных звездных пар — Павел Прилучный и Агата Муцениеце — объявила о разводе. Супруги опубликовали посты с подтверждением давних слухов о размолвке на своих страницах в Instagram.

Агата и Павел прожили вместе почти девять лет. Их знакомство состоялось в 2010 году на съемках сериала «Закрытая школа». Роман был стремительным и уже через год он завершился свадьбой, которую пара решила скрыть от глаз папарацци и любопытных фанатов.

Семейная жизнь артистов долгое время была тихой. Особенно счастливы Павел и Агата были, когда появились дети — сначала Тимофей, а затем и Мия. Сейчас их сынишке пять лет, а его сестренке два года. Слухи о том, что в уютном гнездышке не все так гладко, поползли только весной 2018 года.

Сначала фанаты подметили, что пара давно не публикует совместные снимки. Потом супруги и вовсе отписались друг от друга. А в июне Агата огорошила поклонников заявлением — «Брак поставлен на паузу». Каковы истинные причины раздора в звездной семье, ни Агата, ни Павел не распространялись. Однако в их окружении ходили слухи, что Прилучный жене изменяет.

Настоящая драма развернулась вокруг семьи артистов позже, в декабре 2018 года, когда в их дом нагрянула полиция. Стражи порядка прибыли на вызов, который сделала подруга Муцениеце, кричавшая в трубку, что Прилучный запер Агату в доме и избивает. В полиции подтвердили — такой вызов был. На месте правоохранители провели с супругами беседу, подавать заявление пострадавшая не стала. А позже Агата и вовсе опровергла информацию об избиении мужем.

В феврале 2019-го отношения пары наладились, некоторое время они даже появлялись на публике вместе. Однако слухи о романах Прилучного не утихали. Так, осенью его заподозрили в связи с бывшей женой режиссера Константина Богомолова Дарьей Мороз. Но эти сплетни развеяла сама Агата — она публиковала фото актрисы с шутливыми комментариями.

«Подружилась с любовницей мужа. Поухаживала за ней. Подарила ей очки. Планирую отбить», — писала Агата.

Instagram @agataagata

Позже она устроила целый перформанс, опубликовав видео с Дарьей Мороз, на котором артистки целуются и даже приглашают поклонников на свадьбу.

Но шутки шутками, а в 2020 году пара все же приняла решение расстаться. 24 февраля Павел и Агата опубликовали посты, в которых подтверждали намерение разойтись. Примечательно, что Прилучный написал довольно сдержанный комментарий, а его жена дала волю эмоциям и разразилась сумбурными фразами о любви, страдании и семье.

Поклонники восприняли новость как удар, ведь многие так верили в сказочную любовь двух артистов.

«Читая пост, плакала»

«Печально!!! Но мы вас любим и уважаем»

«Ну, если уж вы… То 90% пар точно обречены»

«А вас он любит? Если оба любите, не расставайтесь…», — переживали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Ковальчук раскрыла секрет счастливой семейной жизни.