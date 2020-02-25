Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснился за 22 квартиры у его семьи

Заместитель начальника ГИБДД по Воронежской области Игорь Качкин объяснился за 22 квартиры, которые прокуратура нашла у его семьи. Подполковник полиции заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку, сообщает телеканал НТВ.

«Все остальное принадлежит родителям, по сути, являющимся индивидуальными предпринимателями», — сказал Качкин.

Его отец, Николай Качкин, заявил, что особняк в 270 квадратных метров он построил в 1992 году, когда занимал пост директора мебельного комбината. По его словам, сейчас он живет на пенсию в 15 тысяч рублей и доход от пункта техосмотра и автомойки. При этом мужчина подчеркнул, что вложенные в недвижимость деньги заработал честным трудом. Также Николай называет обвинения в адрес сына клеветой и черной завистью.

Как сообщил телеканал, в МВД по Воронежской области считают, что оснований для увольнения подполковника нет, поскольку квартиры принадлежат его родителям.

В середине февраля прокуратура обнаружила у полицейского дома, квартиры и земельные участки на общую сумму более 63 миллионов рублей. У ведомства возникли вопросы, так как зарплата подполковника составляет всего 60 тысяч рублей. В прокуратуре посчитали, что недвижимость с таким спорным статусом должна быть конфискована.

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