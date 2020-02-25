Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснился за 22 квартиры у его семьи
Игорь Качкин и его отец прокомментировали данные о недвижимости.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
«Не переедайте»: Обессилевший сын Никаса Сафронова кубарем скатился в море
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Фото, видео: МВД РФ, ИЗВЕСТИЯ
Заместитель начальника ГИБДД по Воронежской области Игорь Качкин объяснился за 22 квартиры, которые прокуратура нашла у его семьи. Подполковник полиции заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку, сообщает телеканал НТВ.
«Все остальное принадлежит родителям, по сути, являющимся индивидуальными предпринимателями», — сказал Качкин.
Его отец, Николай Качкин, заявил, что особняк в 270 квадратных метров он построил в 1992 году, когда занимал пост директора мебельного комбината. По его словам, сейчас он живет на пенсию в 15 тысяч рублей и доход от пункта техосмотра и автомойки. При этом мужчина подчеркнул, что вложенные в недвижимость деньги заработал честным трудом. Также Николай называет обвинения в адрес сына клеветой и черной завистью.
Как сообщил телеканал, в МВД по Воронежской области считают, что оснований для увольнения подполковника нет, поскольку квартиры принадлежат его родителям.
В середине февраля прокуратура обнаружила у полицейского дома, квартиры и земельные участки на общую сумму более 63 миллионов рублей. У ведомства возникли вопросы, так как зарплата подполковника составляет всего 60 тысяч рублей. В прокуратуре посчитали, что недвижимость с таким спорным статусом должна быть конфискована.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео из подпольного казино, обнаруженного в квартире чиновника из Петербурга.
Нашли ошибку?