Стали известны подробности съемок «Матрицы 4»
Продолжение научно-фантастического боевика снимают в Сан-Франциско.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
«Не переедайте»: Обессилевший сын Никаса Сафронова кубарем скатился в море
Пять женских имен, чьи обладательницы наделены красотой и обаянием
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Кадр из х/ф «Матрица: Перезагрузка», Twitter @SkyBobbyTv1, @albertotretti
Стали известны новые подробности съемок продолжения «Матрицы», сообщает Telegram-канал 360tv.ru. Жители Сан-Франциско успели заснять на камеру момент создания масштабных экшен-сцен со взрывами и другой техникой, в частности, машинами и даже вертолетами. Очевидцы поделились кадрами с пользователями сети.
О том, как именно будет развиваться сюжет новой части научно-фантастического боевика — никто не знает. Создатели «Матрицы 4» держат всю информацию в строжайшем секрете. Единственное, что известно наверняка — актеры Киану Ривз и Кэрри Энн Мосс по-прежнему играют главные роли.
Несколько недель назад фанаты популярной трилогии запечатлели на камеру телефона момент, когда Киану Ривз в образе Нео репетировал прыжок с крыши небоскреба в Сан-Франциско. Несмотря на увлекательную картинку, поклонники признались: их расстроил новый образ любимого героя — на нем не было привычного плаща и очков.
Премьера четвертой части «Матрицы» назначена на 20 мая 2021 года.
Ранее 5-tv.ru рассказал о психологических травмах Киану Ривза.
Нашли ошибку?