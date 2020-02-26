Стали известны подробности съемок «Матрицы 4»

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Алиса Старжевская
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Продолжение научно-фантастического боевика снимают в Сан-Франциско.

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Фото, видео: Кадр из х/ф «Матрица: Перезагрузка», Twitter @SkyBobbyTv1, @albertotretti

Стали известны новые подробности съемок продолжения «Матрицы», сообщает Telegram-канал 360tv.ru. Жители Сан-Франциско успели заснять на камеру момент создания масштабных экшен-сцен со взрывами и другой техникой, в частности, машинами и даже вертолетами. Очевидцы поделились кадрами с пользователями сети.

О том, как именно будет развиваться сюжет новой части научно-фантастического боевика — никто не знает. Создатели «Матрицы 4» держат всю информацию в строжайшем секрете. Единственное, что известно наверняка — актеры Киану Ривз и Кэрри Энн Мосс по-прежнему играют главные роли.

Несколько недель назад фанаты популярной трилогии запечатлели на камеру телефона момент, когда Киану Ривз в образе Нео репетировал прыжок с крыши небоскреба в Сан-Франциско. Несмотря на увлекательную картинку, поклонники признались: их расстроил новый образ любимого героя — на нем не было привычного плаща и очков.

Премьера четвертой части «Матрицы» назначена на 20 мая 2021 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал о психологических травмах Киану Ривза.

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