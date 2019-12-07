Психолог о судьбе Киану Ривза: «Психотравмы отбили желание любить»

Киану Ривз удивил поклонников, когда появился на светском мероприятии в компании спутницы. Какие отношения связывают его с этой женщиной? Действительно ли она старше 55-летнего Киану? Все подробности — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Киану Ривз — известный актер и режиссер, обладатель звезды на Голливудской аллее славы. Зрители знают его по ролям в фильмах «Скорость», «Матрица», «Джон Уик».

На ковровой дорожке Киану можно было увидеть только с мамой или сестрами Ким и Кариной. И вот, наконец, актер вышел в свет с подругой. Поклонники гадают, в каких отношениях они состоят? Ведь долгое время Киану был одинок: он пережил настоящую личную драму.

Ривз получил славу самого печального актера Голливуда. Он никогда не был женат. Долгое время его романы заканчивались расставанием.

«У него была неполноценная семья. Это очень повлияло на видение нормальных семейных отношений, как они строятся», — рассказывает психолог Юлия Мухина.

В 1998 году актер встретил свою любовь. Актриса Дженнифер Сайм была подругой его сестры. Киану влюбился в девушку с первого взгляда. Они собирались пожениться и решили завести ребенка. Даже придумали имя будущей дочери — Ава Арчер. Но на одном из плановых осмотров, когда Дженнифер была уже на восьмом месяце беременности, врачи обнаружили — сердце ребенка перестало биться.

Пара очень тяжело переживала смерть дочери. У Дженнифер началась депрессия. Она пыталась справиться с ней при помощи алкоголя и наркотиков. И однажды, сев за руль под воздействием веществ, не смогла справиться с управлением. Дженнифер Сайм погибла на месте аварии.

«Возможно, что все эти психотравмы, которые случались в его жизни, напрочь отбили у него желание любить. Это может быть очень сильный страх, невроз», — продолжает пояснять психолог Юлия Мухина.

После смерти любимой Киану Ривз замкнулся, перестал появляться на публике и полностью посвятил себя работе. Он отправлял гонорары в благотворительные организации. Киану стал жить так, словно у него нет звезды на аллее славы в Голливуде. Ривз одевался в одну и ту же одежду, на прогулке в парке его можно было увидеть чаще, чем на светском мероприятии. По городу артист передвигался не на шикарном автомобиле, а на метро.

«Он не пытается ближе быть к народу, он пытается жить нормальной жизнью. Вот, честно говоря, я последнее время очень часто езжу в метро. Я его прекрасно понимаю, абсолютно с ним солидарна», — поддерживает выбор актера певица Алена Свиридова.

Время от времени ему приписывали романы с голливудскими красотками, но на самом деле эти отношения за рамки дружбы не выходили. Наконец, он снова появился на публике не один. Некоторые фанаты актера раскритиковали его спутницу.

«Тот выбор, который он сделал, это, наверное, сугубо его выбор. Необязательно влюбляться в красоту, понимаете. Есть и внутренние состояния, которые очень близки и важны в отношениях», — утверждает актер Артем Михалков.

«Главное — любовь в этой жизни. Это не важно совершенно, как ты выглядишь. По Киану Ривзу это точно можно сказать. Такой человек, да», — говорят солистки арт-группы «Soprano Турецкого».

На самом деле Александра Грант, так зовут девушку Киану, на девять лет его младше. Она художница. В 2011 году вместе с Ривзом работала над книгой «Ода счастью»: Киану написал стихи, а Александра подобрала иллюстрации. Позже они сотрудничали еще в одном проекте — создали книгу фотографий «Тени», где Александра снимала силуэты Киану.

Постепенно дружеские отношения переросли в нечто большее. Пара уже попадала в объективы папарацци. А теперь влюбленные подтвердили догадки поклонников: на красной дорожке держались за руки и нежно беседовали.

Недавно друг Киану Ривза сообщил прессе, что актер устроил романтический вечер и предложил Александре стать его женой. Она согласилась. Возможно, скоро Киану попрощается со статусом холостяка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киану Ривз засветился в трейлере новой полнометражки о Губке Бобе.