Кадры со съемок продолжения «Матрицы» появились в сети

В сети появились видео с места съемок четвертой части «Матрицы». Кадры, в частности, опубликованы в Twitter-аккаунте Keanu Planet. Жители Сан-Франциско запечатлели на камеру Киану Ривза в образе Нео, репетирующего прыжок с крыши небоскреба. Рядом с ним — помощник. Несмотря на увлекательную картину, фанаты популярной трилогии обратили внимание на некоторые изменения в образе главного героя: нет привычного плаща и очков. Была ли эта мера временной, или продюсеры готовят для зрителей сюрприз — неизвестно.

🎥'The Matrix 4' — Feb 14 2020 Today on the roof of #SanFrancisco 's downtown buildings… Thanks to @alliedsf_ IG Story 🙏 https://t.co/rF9wvgoLTM #thematrix4 #matrix4 #skyscrapers #downtown pic.twitter.com/ybc6AqBmTe

🎥'The Matrix 4' — Feb 14 2020

Remember Neo's first jump in 'The Matrix'? (1999)#thematrix wouldn't be the same without the #skyscrapers…

Today on the roof of #SanFrancisco's downtown buildings, wow! 2/2

Thanks to @camtinatran 🙏https://t.co/l0Dbxc6CLD#thematrix4 #matrix4 pic.twitter.com/O8XYxBWbM8