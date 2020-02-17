Кадры со съемок продолжения «Матрицы» появились в сети

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Алиса Старжевская
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Фанаты известной трилогии немного расстроились из-за нового образа Нео.

Фото: Кадр из кинофильма "Матрица"; Twitter @keanuplanet

В сети появились видео с места съемок четвертой части «Матрицы». Кадры, в частности, опубликованы в Twitter-аккаунте Keanu Planet. Жители Сан-Франциско запечатлели на камеру Киану Ривза в образе Нео, репетирующего прыжок с крыши небоскреба. Рядом с ним — помощник. Несмотря на увлекательную картину, фанаты популярной трилогии обратили внимание на некоторые изменения в образе главного героя: нет привычного плаща и очков. Была ли эта мера временной, или продюсеры готовят для зрителей сюрприз — неизвестно.

Официальное заявление о запуске в производство продолжения научно-фантастического боевика «Матрица» было сделано в августе 2019 года. Главные роли Нео и Тринити по-прежнему исполняют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Агент Смит в четвертой части, к сожалению, не появится. Режиссером и сценаристом картины выступит Лана Вачовски, ранее выпустившая оригинальную трилогию. Премьера фильма запланирована на 21 марта 2021 года.

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