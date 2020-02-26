Иосиф Пригожин рассказал, кто войдет в движение Валерии «Сильные женщины»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, кто войдет в движение «Сильные женщины», которое планирует организовать певица Валерия. По словам супруга звезды, в перспективе оно может перерасти в партию, интересы которой будут представлять артисты и спортсмены, уже завоевавшие народную любовь.

«Безусловно, будут люди, которые способны работать — это и спортсмены, и музыканты… У них есть народная любовь. <…> Артисты своим творчеством уже завоевали любовь зрителей, понимая, находясь в гастрольной жизни, проблемы человека. Соответственно, у артиста больше прав пойти в государственные органы для решения тех или иных задач, нежели у того же депутата», — цитирует Пригожина РИА Новости.

Продюсер отметил, что цель движения «Сильные женщины» — помогать власти в решении различных общественных задач и открывать социально-значимые проблемы, которые на данный момент существуют в стране. В частности, идет речь о поддержке пожилых женщин в правовой сфере.

По словам мужа Валерии, съезд движения планируется провести уже летом — после Дня России.

«Сейчас все внимание к Конституции, к празднику 75-летию Победы. Как только пройдут все празднования, вот после этого вы все узнаете. <…> Это произойдет в районе после 12 июня, Дня России», — подчеркнул Пригожин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Валерия решила создать «партию для женщин», по словам Пригожина.