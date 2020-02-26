«Сын мне не нужен»: Алексей Ягудин признался, что мечтает о третьей дочке

Российский фигурист, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин дал откровенное интервью в эфире «Русского радио». Во время беседы с ведущей олимпийский чемпион признался, что в 39 лет успел сделать все важные вещи в жизни: завел семью, построил дом, посадил дерево.

В традиционном списке планов на жизнь пропущен только один пункт — «родить сына», однако Ягудин нисколько этому не расстраивается и не стремится исправить ситуацию. Спортсмен признался, что безумно любит обеих своих дочерей — десятилетнюю Лизу и четырехлетнюю Мишель — и был бы не против, если бы у них появилась сестричка.

«Сын мне не нужен. У каждого человека есть свои странности. Вот у меня такая. У меня замечательные дочки. Пускай сейчас полетит в меня, но вот такая у меня позиция. Скоро все увидите, все узнаете. Мечтаю о третьей дочке», — цитирует Ягудина Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ягудин выложил пикантное фото с Эвелиной Бледанс.