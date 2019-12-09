«Приложиться к материнской груди»: Ягудин выложил пикантное фото с Бледанс

Алексей Ягудин обладает отличным чувством юмора и умеет смеяться над собой. В этот раз спортсмен выложил провокационное фото с актрисой Эвелиной Бледанс в Instagram.
Еще немного и фигурист прикоснется губами к груди ведущей. На снимке Бледанс не сдерживает смех. Она стоит перед Ягудиным в майке с изображением прославленного тренера Татьяны Тарасовой.
«Как бы вы подписали эту фотку?» — спросил Ягудин фанатов.
Подписчики определенно пришли в восторг от увиденного и дали волю своей фантазии — они делились смешными вариантами с фигуристом в комментариях к фото.
«Навеки твой»;
«Фраза: „Смотри в глаза“ теперь не требует поднятия глаз от груди»;
«Приложиться к материнской груди»;
«Целую Тарасову в Бледанс», — иронично написали фолловеры.
Что надоумило звезд сделать такой снимок остается догадываться. Внимательные поклонники увидели на одежде Бледанс микрофон. Возможно, она и фигурист приняли участие в съемках телепрограммы «Живая планета».
Ранее 5-tv.ru писал, что Ягудин признался в непонимании верующих.