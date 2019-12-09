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  4. «Приложиться к материнской груди»: Ягудин выложил пикантное фото с Бледанс

«Приложиться к материнской груди»: Ягудин выложил пикантное фото с Бледанс

, 18:46 | Алиса Старжевская 172

Фигурист предложил подписчикам придумать название смешному снимку.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @alexei.yagudin

Алексей Ягудин обладает отличным чувством юмора и умеет смеяться над собой. В этот раз спортсмен выложил провокационное фото с актрисой Эвелиной Бледанс в Instagram.

Еще немного и фигурист прикоснется губами к груди ведущей. На снимке Бледанс не сдерживает смех. Она стоит перед Ягудиным в майке с изображением прославленного тренера Татьяны Тарасовой.

«Как бы вы подписали эту фотку?» — спросил Ягудин фанатов.

Instagram @alexei.yagudin

Подписчики определенно пришли в восторг от увиденного и дали волю своей фантазии — они делились смешными вариантами с фигуристом в комментариях к фото.

«Навеки твой»;

«Фраза: „Смотри в глаза“ теперь не требует поднятия глаз от груди»;

«Приложиться к материнской груди»;

«Целую Тарасову в Бледанс», — иронично написали фолловеры.

Что надоумило звезд сделать такой снимок остается догадываться. Внимательные поклонники увидели на одежде Бледанс микрофон. Возможно, она и фигурист приняли участие в съемках телепрограммы «Живая планета».

Ранее 5-tv.ru писал, что Ягудин признался в непонимании верующих.

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