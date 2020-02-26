Плавающее в чане с водой тело жителя Рязани обнаружили в центре Москвы

Тело мужчины, плавающее в чане с водой, обнаружили в центре Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в ремонтируемом здании в Бригадирском переулке.

В ходе расследования выяснилось, что погибшим является 38-летний житель Рязани. У рабочего не найдены следы насильственной смерти. Стражам порядка предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.