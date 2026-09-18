«Большая боль»: Анастасия Мельникова похоронила близкого человека

У актрисы Анастасии Мельниковой умер младший брат Александр

В семье актрисы Анастасии Мельниковой произошла трагедия: не стало ее младшего брата Александра. Об сообщил режиссер Алексей Герман-младший.

Мужчина ушел из жизни 7 сентября, ему было немногим более 50 лет. Семьи Германа-малдшего и Мельниковых связывала настолько тесная дружба, что Александр воспринимался им как родной брат.

По словам Германа-младшего, он знал Александра с раннего детства: родители дружили. Режиссер охарактеризовал Мельникова как умного и благородного человека, а уход из жизни стал неожиданностью для всех, кто его знал.

«Для нас всех это огромная трагедия. Очень большая боль и слезы», — признался Герман-младший.

У Александра остались супруга Марина и трое детей.

Для 56-летней Мельниковой это уже не первое тяжелое испытание. Несколько лет назад она пережила череду потерь: сначала не стало мамы Елены Олеговны, затем ушел из жизни мужчина, с которым они вместе с дочерью Марией долгие годы были одной семьей и планировали пожениться.

Актриса рассказывала, что к свадьбе практически все было готово, но этим планам не суждено было сбыться. Тогда, по признанию артистки, справиться с утратой ей во многом помогла дочь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ушел из жизни заслуженный артист России Аркадий Куликов. Печальную новость обнародовали в Тверском государственном театре кукол. Куликов скончался 17 сентября в возрасте 76 лет. В сообщении театра уточняется, что причиной смерти стала продолжительная болезнь. Уже в 1973 году Куликов начал работать в Калининском театре кукол. В этом театре артист трудился вплоть до 2016 года.

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