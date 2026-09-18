Умерла журналистка Наташа Рей, расследовавшая дело о поле жены Макрона

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Срочная новость 291 0

В 2021 году она провела собственное расследование, в котором распространяла утверждение о половой принадлежности супруги французского лидера.

Умерла журналистка Наташа Рей: новости

Фото: Наташа Рей / @nathalie.rey2

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Умерла журналистка Наташа Рей, получившая известность после публикации материалов о супруге президента Франции Эммануэля Макрона Брижит. О смерти Рей сообщил журналист Ксавье Пуссар в социальной сети X.

«С глубокой скорбью мы узнали об уходе из жизни Наташи Рей, которая скончалась 13 сентября от рака», — сообщил Пуссар.

Адвокат Рей Франсуа Данглеан подтвердил 5-tv.ru информацию о смерти журналистки.

В 2021 году Наташа Рей провела собственное расследование, в котором распространяла утверждение о половой принадлежности Брижит Макрон. Она назвала Брижит трансгендером* — по ее словам, до смены пола та была мужчиной. После публикаций супруга французского президента подала на журналистку иск о клевете.

В 2022 году суд первой инстанции признал Рей виновной и обязал ее выплатить штраф в размере 500 евро, а также компенсацию морального вреда Брижит Макрон в размере восьми тысяч евро и ее брату Жану-Мишелю Тронье — пять тысяч евро.

В июле 2025 года Апелляционный суд Парижа оправдал Наташу Рей по иску, поданному Брижит Макрон и ее братом. Суд пришел к выводу, что большая часть высказываний журналистки не подпадает под юридическое определение клеветы. После этого адвокат Брижит Макрон сообщил о намерении обжаловать решение в кассационном суде.

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