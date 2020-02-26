Тело мужчины с пакетом на голове и мешком с камнями на шее нашли в заливе под Выборгом
| Василий Заика Криминал 51
Инцидент произошел днем 25 февраля в поселке Северный.
Фото: www.globallookpress.com /Tino Plunert
Тело мужчины с полиэтиленовым пакетом на голове и мешком с камнями, привязанным к шее, обнаружили неподалеку от берега в водах Банного залива под Выборгом. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел днем 25 февраля в поселке Северный.
В настоящее время эксперты устанавливают возраст и личность погибшего. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.
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