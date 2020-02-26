Тело мужчины с пакетом на голове и мешком с камнями на шее нашли в заливе под Выборгом

|
Василий Заика
51

Инцидент произошел днем 25 февраля в поселке Северный.

Фото: www.globallookpress.com /Tino Plunert

Тело мужчины с полиэтиленовым пакетом на голове и мешком с камнями, привязанным к шее, обнаружили неподалеку от берега в водах Банного залива под Выборгом. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел днем 25 февраля в поселке Северный.

В настоящее время эксперты устанавливают возраст и личность погибшего. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

-1° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
64.92
0.62 70.46
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...