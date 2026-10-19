Бу! Испугался? Почему мы кричим от страха и как это действует на окружающих

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 26 0

Слушатели воспринимали более шероховатые звуки как более жуткие.

Почему мы кричим от страха и как воспринимаем чужой крик

Фото: www.globallookpress.com/Justus Klingel

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Быстрые колебания громкости отличают крик от обычной речи

Крик при испуге может служить сигналом для окружающих: его акустические особенности привлекают внимание и помогают определить, откуда доносится звук. Как работает этот механизм, объясняет Mental Floss со ссылкой на исследования человеческого голоса и восприятия эмоций.

Реакция организма на угрозу возникает быстро. Миндалевидное тело передает сигнал гипоталамусу, который активирует симпатическую нервную систему. Под действием адреналина учащаются сердцебиение и дыхание, повышается давление. Эти изменения могут начаться раньше, чем человек полностью осознает происходящее.

Почему крик трудно проигнорировать

В исследовании команда Дэвида Поппела и Люка Арналя выделила особое качество крика — акустическую шероховатость. Речь идет о быстрых колебаниях громкости, а не о высоте голоса.

В обычной речи такие колебания преимущественно происходят реже 20 раз в секунду, а в крике — примерно от 30 до 150 раз. Благодаря этому он заметно отличается от разговора.

Слушатели воспринимали более шероховатые крики как более пугающие. Они также быстрее и точнее определяли направление крика по сравнению с обычными голосами.

Удаление шероховатости делало звук менее страшным. При обследовании 16 участников с помощью функциональной МРТ исследователи обнаружили чувствительность миндалевидного тела к этому диапазону колебаний.

В другом исследовании, проведенном в 2021 году, 12 добровольцев изображали крики страха, боли, гнева, печали, радости и удовольствия. Слушатели в целом быстрее и точнее распознавали позитивные и нетревожные крики, чем тревожные.

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