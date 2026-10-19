План провалился: мужчина обратился к ИИ за юридическим советом после убийства

Metro: мужчина обратился к ИИ за юридической консультацией после убийства

После убийства соседа по квартире 19-летний юноша обращался к искусственному интеллекту за юридической консультацией и новостями о преступлении. Запросы обнаружили полицейские при проверке его телефона. Об этом сообщила Metro.

Нападение произошло в Великобритании. По материалам дела, Муса Салих намеревался запереть Харли Пердью в туалете, а затем украсть деньги из его спальни.

Когда потерпевший начал сопротивляться, нападавший восемь раз ударил его ножом. Девушка Пердью попыталась встать между ними, чтобы защитить своего возлюбленного. Салих попытался ранить и ее, после чего скрылся из дома.

В тот же день его задержали в одном из лондонских районов. Изучив телефон задержанного, следователи установили, что после нападения он пользовался ИИ-приложением для поиска информации об убийстве и юридических советов.

Салих отрицал вину, однако присяжные признали его виновным в убийстве. Вынесение приговора назначено на 4 ноября.

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