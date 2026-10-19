Замечание стоило жизни: в Калуге подросток убил 46-летнего бодибилдера

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Василиса Власова
Василиса Власова 81 0

Спортсмен приехал в город на турнир.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; MAX/Калужский Следком/id4027102335_gos; 5-tv.ru

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В Калуге подросток убил бодибилдера: решение суда

В Калуге подростку вменяют убийство бодибилдера Дмитрия Каргина. Мужчина впоследствии избиения скончался в больнице. Информацию предоставило региональное управление Следственного коммитета.

«Жителю Калуги предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего)», — написали в сообщении.

Разница в возрасте у противников существенная. Подростку, которому предъявили обвинения, всего 15 лет, а спортсмену — 46.

Бодибилдер приехал в Калугу гостем на областной чемпионат по бодибилдингу. После турнира он пошел гулять по городу. Во время прогулки он обратил внимание на поведение подростков и сделал им замечание.

По данным следствия, один из них после этого избил мужчину. Спортсмен упал, ударился головой о тротуар. Его доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Суд на данный момент запретил подростку определенные действия. Расследование дела все еще идет.

Ранее 5-tv.ru писал о драке, переросшей в стрельбу во Владикавказе. Одним из участников конфликта был популярный боец ММА «Никархо».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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